Soll der Kasberg gerettet werden?

CONTRA

Der Kas ist gegessen

Eigentlich will ich das hier gar nicht schreiben. Weil der Kasberg für mich immer das sympathische Gegenteil war. Im Almtal gab’s stets Bescheidenheit statt Größenwahn. Und auch nur wenige von jenen Skifahrern, die nur den Einkehrschwung beherrschen. Ein Skigebiet für die Kleinen und für jene Großen, die auch nach 23 Pistenkilometern zufrieden abschwingen. Leider gibt es im Almtal aber auch Sturheit, Eigensinn und Trotz. Fünf gegen alle statt alle für einen. Seit acht Jahren glättet das Land Oberösterreich die Wogen. Weil es Steuergeld verwendet, um das defizitäre Skigebiet am Leben zu erhalten. Die Bedingung dafür war ein touristisches Ganzjahreskonzept. Das gibt es nicht. Und die Winter werden in Zukunft nicht besser. Also? Der Kas ist gegessen.