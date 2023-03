Essen fürs Klima?

PRO

Mit Vergnügen!

Kakao aus dem Packerl, und das jeden Tag um kurz nach 10 – was früher als das Gesündeste für Schulkinder überhaupt galt, würde heute keinem mehr einfallen. Oder anders ausgedrückt: Empfehlungen ändern sich, sowohl, was den gesundheitlichen als auch, was den Klimaaspekt betrifft. Die Ernährungspyramide 2.0, die vom WWF vorgeschlagen wurde, führt lediglich einen Weg weiter, auf dem sich die Gesellschaft ohnehin schon bewegen sollte: weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte. Weniger Weitgereistes, mehr Regionales.

Schmecken kann das alles natürlich genauso gut wie das, was gestern war. Es geht nur darum, neu zu denken, anders einzukaufen, anderes normal werden zu lassen. Viel Vergnügen beim Umlernen!