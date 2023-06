Darf's ein Wurstsemmerl zu Mittag sein?

CONTRA

Bitte mit Abstand!

Extrawurst und Weißbrot, eingepackt in jede Menge Alufolie: So nett konnte meine erste Sitznachbarin in der Volksschule gar nicht sein, dass ich nicht gleich wusste: Das stinkt so, das halte ich nicht jede Pause aus. Wurstsemmerl waren allerdings damals in den 80ern allgegenwärtig.

Erst viele Platzwechsel später war ich bei jemandem gelandet, dem die Mama eine olfaktorisch verträgliche Jause einpackte. Klar, dass wir dann auch als Studentinnen gemeinsam Wohnung suchten.

Auch viele Jahre später braucht man kein Ernährungsexperte zu sein, um zu erkennen, dass auch Essiggurkerl die Kombination aus Wurst und Weißbrot nicht zum ausgewogenen Mahl adeln. In manchen Dingen ist selbst Kommissar Rex auf der falschen Fährte.