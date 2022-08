Mayer am Pfarrplatz in Wien: Beeindruckende Vergangenheit, großartige Gegenwart, vielversprechende Zukunft

Was bereits 1683 mit der Produktion von Wein begann, setzte sich Anfang des 19. Jahrhunderts als Teil der Wiener Historie fort. Damals arbeitete dort Ludwig van Beethoven im romantischen Vorstadthaus, als Buschenschank in Betrieb, des 19. Wiener Gemeindebezirkes, an seiner 9. Symphonie. Im 20. Jahrhundert war es der legendäre Franz Mayer, der völlig zurecht als der Doyen des Wiener Weinbaus bezeichnet wird, der den Wiener Wein auf seinen zeitgerechten modernen Weg brachte. Hans Schmid, der ehemalige Werbemanager und Medienherausgeber ist der heutige Eigentümer, der mit seinen Visionen das Weingut in die Elite der heimischen Weingüter führte.

Heute gilt das Weingut Mayer am Pfarrplatz, welches von Geschäftsführer Gerhard Lobner mit seinem motivierten Team geführt wird, als Vorzeigebetrieb, welcher nicht nur hierzulande die große Bühne bespielt. Besonderes Augenmerk legt das Team darauf, speziell die Stilistik des Weines von den besten Lagen Wiens herauszuarbeiten. Nimmt man die Hernalser Ried Alsegg als Beispiel, so kann man diese locker als „die urbanste Rieslinglage der Welt“ bezeichnen. O-Ton Pascal Raab vom Pfarrrplatz Team.

Auf der Wiener Paradelage Nussberg sind es die Ried Preussen und Langteufel die besonders hervorstechen. Von dort kommen feinste Grüne Veltliner, Rieslinge, elegante Pinot Noir, aber vor allem das, wofür der Wiener Wein heutzutage besonders steht: Wiener Gemischter Satz DAC! Früher als einfacher Wein abgestempelt ist diese Art des Weinmachens zum Aushängeschild geworden. Bei Mayer am Pfarrplatz werden die Sorten Grüner Veltliner, Riesling, Rotgipfler und Zierfandler gemeinsam ausgepflanzt, gemeinsam geerntet und gemeinsam vinifiziert.

Auf den Punkt gebracht: Die Typizität mehrerer ausdrucksstarken Rebsorten liefert eine einzigartige Aromatik und die Böden liefern das typische Geschmacksprofil mit. Um nochmals den legendären Franz Mayer zu zitieren: „Reinsortige Weine sind großartige Solisten, ein Gemischter Satz ist ein ganzes Orchester!“