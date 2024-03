Der Walk of Wine: Die kulinarische Entdeckungsreise im westlichen Weinviertel

Begonnen hat alles vor 10 Jahren: Um den Gästen die regionstypischen Gerichte und Weine, die sanfthügelige Landschaft und die malerischen Kellergassen näher zu bringen, hat die Weinstraße Weinviertel West den "Walk of Wine" ins Leben gerufen. Das Event vereint all dies und lockt aufgrund seines einzigartigen Konzeptes jährlich viele Gäste ins Weinviertel.

Die Erlebniswanderung führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - teilweise zu Fuß, teilweise mit einem Oldtimer-Bus - von Buschenschank zu Buschenschank, wo jeweils ein köstliches Heurigengericht mit Weinbegleitung auf sie wartet. 6 Buschenschankbetriebe sind es, die jeder mit einer eigenen kulinarischen Köstlichkeit aufwarte und freuen sich ihre Gäste am 10. und 11. Mai mit ihren regionalen Schmankerln zu verwöhnen: Wildschweingeselchtes mit Preiselbeeren, Schafkäsegupferl auf Blattsalat und selbstgebackene Marillenwuchteln mit Vanillesoße sind einige davon.

Klaus Gössl, Kulinarikbetreuer der Weinstraße: „Wir sind stolz auf unsere Winzerinnen und Winzer, die Speisen von höchster Qualität hervorbringen. Dies möchten wir auch unseren Gästen, die unter anderem auch aus den Bundesländern anreisen, vermitteln.“

Aufgrund des großen Erfolges, findet der "Walk of Wine" inzwischen an zwei Tagen statt. Die kulinarische Entdeckungsreise wandert jedes Jahr in eine andere Region im westlichen Weinviertel, so gibt es auch für die treuen Gäste immer wieder Neues zu entdecken.

Zur Veranstaltung

Freitag, 10. Mai und Samstag, 11. Mai 2024

Es stehen mehrere Startzeiten zur Verfügung

Weitere Informationen unter www.weinstrasse.co.at

Autor Hans Stoll Hans Stoll