Wie man Räume im Sommer am besten kühl hält

Hitzewellen werden häufiger und intensiver. Im Schnitt gab es österreichweit im Vorjahr 25 Hitzetage und zahlreiche Tropennächte. Laut einer Umfrage des Versicherers Allianz unter 1000 Personen fühlen sich 55 Prozent stark durch die Hitze beeinträchtigt.

An heißen Tagen heizen sich viele Gebäude auf, Innentemperaturen von 27 Grad können die Folge sein. „Mit einigen einfachen Maßnahmen können Häuser und Wohnungen weitgehend kühl gehalten werden“, sagt Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbands Oberösterreich.

Ein guter Sonnenschutz muss an der Außenseite des Glases angebracht sein und betätigt werden, sobald Strahlung vorhanden und nicht erst, wenn es heiß ist.

Wer dennoch nicht auf Tageslicht verzichten möchte, sollte zu Hitzeschutz-Markisen mit transparentem Stoff greifen. Auch der Blick nach außen in die Umgebung bleibt möglich.

Ausgiebig lüften sollte man nur in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden. Denn tagsüber gelangt Hitze durch die geöffneten Fenster in die Räume. „Ist eine Wohnung erst einmal aufgeheizt, ist es schwer, die Temperatur wieder zu senken“, sagt Dell.

Hitze kommt nicht nur von außen, sondern auch von den Geräten in den Räumen. Daher sollte man alles abschalten, was gerade nicht gebraucht wird.

Für besonders heiße Tage können auch Ventilatoren eine taugliche Lösung sein: Sie sind vergleichsweise günstig und nützlich, weil sie die empfundene Temperatur um ein paar Grad senken, gerade wenn man schon schwitzt (Verdunstungskälte). Im Vergleich mit Klein-Klimageräten haben sie auch eine 20 bis 50 Mal geringere Strom-Leistungsaufnahme. Auch der Einsatz von Pflanzen in Räumen hilft, ein angenehmeres Raumklima zu schaffen.

Der Energiesparverband weist zudem darauf hin, dass ein Haus mit guter Dämmung bzw. solidem Mauerwerk bei Hitze immer kühler sein wird als ein schlecht oder gar nicht gedämmtes Gebäude. Eine gute Dämmung hält Gebäude nicht nur im Sommer kühl, sondern auch im Winter warm.

