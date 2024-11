Gemeinnützige: Oberleitner bleibt Obmann, Makor neu im Vorstand

Alle drei Jahre wählen die gemeinnützigen Wohnbauträger in Oberösterreich ihre Interessenvertreter, so auch am Montag dieser Woche. Wie 2021 standen auch diesmal Robert Oberleitner (Neue Heimat) und Stefan Hutter (WSG) zur Wahl für die Spitze des Landesvorstands des Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) – und sie wurden in der Vollversammlung als Obmann und Obmann-Stellvertreter bestätigt. Oberleitner gehört zur SP-nahen Fraktion "Verein für Wohnbauförderung", Hutter zur