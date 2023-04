s Immo kauft Immobilien des Eigentümers

Verkäufer ist der s-Immo-Mehrheitseigentümer CPI Property Group. Die vier Objekte haben einen Gesamtwert von 167,7 Millionen Euro und erwirtschaften jährliche Einnahmen von rund 8,4 Millionen Euro, teilte die s Immo in einer Aussendung mit.

Zu den Gebäuden gehören die Bürotürme Mayhouse und Luxembourg Plaza in Prag, das ZET.office in Brünn und das Hotel Courtyard by Marriott Prague City. Der Kauf sei eine Related-Party-Transaktion, da die CPI Property Group 88,4 Prozent der Aktien der s Immo halte.

Anfang April gab die s Immo bekannt, dass sie die Dividende für 2022 ausfallen lässt. Vor der mehrheitlichen Übernahme durch die CPI Property Group rund um den tschechischen Milliardär Radovan Vitek waren für 2021 noch 65 Cent je Aktie gezahlt worden, für 2020 waren es 50 Cent.

