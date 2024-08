Salzburgerhof in Zell am See: Abschlag in eine Oase des Loslassens

Malerische Kulisse mit einem von Bergen umrahmten See, sportliches Angebot gepaart mit Wellness und kulinarischen Genüssen: Das erwartet die Gäste im Salzburgerhof in Zell am See. "Wir haben viele Gäste, die den Golfsport lieben", sagt Hoteldirektorin Melanie Scheffenacker den OÖN. Der nahe gelegene Golfclub Zell am See-Kaprun-Saalbach mit zwei 18-Loch-Championship-Kursen, einer von 18 "Leading-Golf-Courses" Österreichs, bietet sich da an.

Zusätzliche Besonderheit der sich in die Landschaft schmiegenden Kurse "Kitzsteinhorn" und "Schmittenhöhe" ist der Gletscherblick. Egal ob beim langen Abschlag, beim kurzen Chip oder beim Einlochen: Zu sehr durch die einzigartige Landschaft ablenken darf sich der Sportler bei seinem Spiel allerdings nicht lassen. Sonst versinkt der Ball im Wasser oder landet im Bunker.

Einzigartige Erholung

Was für den Golfclub gilt, trifft ebenso vollinhaltlich auf den Salzburgerhof zu. Das 5-Stern-Superior-Hotel zählt zu den ersten Adressen im Bundesland Salzburg. Als Mittelpunkt des Urlaubes bietet es einzigartige Erholung mit Wellness und Kulinarik – nicht nur für Rasensportler. Das SPA steht dabei für "Sanitas per aquam" und "Sanitas per alpem" – für Gesundheit durch die Heilkraft des Wassers und der Berge. "Bei uns geht es ums Besserfühlen und um das Sammeln von Glücksmomenten", sagt Scheffenacker.

Doppelspitze

Dafür bietet das Wellness-Schlössl mitten im Fengshui-Garten eine eigene Welt, eine Oase des Loslassens. "Hier kann der Gast seine Energie aufladen und nachhaltig Kraft für den Alltag schöpfen", ist Scheffenacker überzeugt vom mit drei Relax-Guide-Lilien prämierten Wellness-Angebot.

Scheffenacker zeichnet seit zehn Monaten mit Co-Direktorin Bettina Tiefenbacher für das Hotel verantwortlich. Sie führen das familiäre Haus der Gastlichkeit im Sinn der Gründerfamilie Holleis, entwickeln es aber auch sanft weiter – etwa in Form von Digitalisierung und Nachhaltigkeit (Mülltrennung auf den Zimmern, Lichtmittel und Wasser sparen).

Gisela Holleis, Seniorchefin und Grande Dame der Branche, ist auch mit 94 Jahren nicht wegzudenken. "Sie ist präsent – freiwillig. Und das ist schön. Es ist einfach ihr Lebenswerk, und sie kennt und begrüßt nach wie vor die vielen Stammgäste persönlich."

Familiäres Gesamtkunstwerk

Apropos Familie: Der Salzburgerhof ist nicht nur der Familienbetrieb des Ehepaares Holleis. Gisela und Wilhelm (er starb 2020) hatten 1967 mit einer kleinen Frühstückspension begonnen und diese kontinuierlich zu einem der besten Häuser des Bundeslandes Salzburg erweitert – ohne darauf zu vergessen, dass sich der Gast familiär aufgenommen und wohl fühlt. Das spüren auch die Beschäftigten, von denen viele schon lange im Haus sind – "bis zu 38 Jahre", sagt Scheffenacker nicht ohne Stolz. Personalsorgen, die die Gastronomiebranche generell plagen, verspürt der Salzburgerhof daher eher nicht.

Drei Gault-Millau-Hauben

Sichtbar wird das familiäre Gesamtkunstwerk eben bei den Menschen: Dazu gehört natürlich Küchenchef Stefan Reiter – verantwortlich für drei Gault-Millau-Hauben, drei Falstaff-Gabeln und zwei A-la-Carte-Sternen. Schon der Gedanke an marinierten Thunfisch an Avocado, Sesam & Calamondin vinaigrette oder Kaninchenrücken im Nudelblatt, Yuzu-Erbsenpüree & Kaschmircurry bringt den Gaumen zum Singen. Unverzichtbar auch Restaurant-Leiter, Winzer und Diplom-Sommelier Günther Rettenbacher sowie Bar-Chef Peter Wimmer.

Und so werden die Gäste nach Wellness und Kulinarik gestärkt mit dem Shuttle-Bus zum Golfen gebracht oder können nach einer besonderen Erlebnis- und Erholungszeit die Heimreise antreten.

Spiel in einzigartiger Landschaft: der Golfclub Zell am See-Kaprun-Saalbach.

Informationen

Das 5-Stern-Superiorhotel Salzburgerhof in Zell am See ist eine der ersten Adressen im Bundesland Salzburg. Die Bezirkshauptstadt Zell am See hat 10.300 Einwohner.

Das Hotel der Familie Holleis ist vielfach ausgezeichnet. Im Falstaff-Hotel-Guide 2023 erhielt es 93 von 100 Punkten und drei Gabeln, im Gault-Millau 2024 drei Hauben (16 von 20 Punkten) sowie bei A-la-Carte 2023 zwei Sterne.

Dazu kommen drei Relax-Guide-Lilien für das Wellness-Schlössl. Die Sauna- und Wasserwelt umfasst 3500 Quadratmeter auf drei Stockwerken mitten in einem Feng-Shui-Garten mit Schwimm-Biotop.

„Golf unlimited“: Ein besonderes Package gibt es für Freunde des Golfspiels: Es umfasst unter anderem vier Übernachtungen inkl. Verwöhnpension, eine kostenlose Runde (9 oder 18 Loch) im Golfclub Zell am See am Anreisetag, Zwei-Tages-Greenfees ab 790 Euro pro Person im DZ.

Der Golfclub Zell am See-Kaprun-Saalbach wurde 1984 gegründet. Er verfügt über die beiden 18-Loch-Kurse „Kitzsteinhorn“ und „Schmittenhöhe“ und gehört zu den 18 „Leading Golf Courses“ Österreichs. Info: golf-zellamsee.at,

Tel: 06542/561610.

Salzburgerhof: salzburgerhof.at, 5sterne@salzburgerhof.at, Tel.: 06542/7650.

