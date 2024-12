Rund um Oberkappel

Herrlicher Blickfang am Panoramaweg bei Dittmannsdorf (gr. Bild); die Talsperre des Stausees

Die Ranna entspringt im Bayerischen Wald und erreicht am Ausfluss des Ranna-Badesees den österreichisch-deutschen Grenzverlauf. In Oberkappel wird die Ranna, erweitert durch den einmündenden Osterbach, endgültig zum österreichischen Fluss. Zunächst wird sie auf ihrem Weg hinab durch die Rannatalsperre noch eingebremst. Dann aber fließt sie durch das teilweise tief eingeschnittene Naturschutzgebiet Rannatal zielstrebig der Mündung in die Donau bei Niederranna entgegen.