Es war einmal in Amerika

Acht Meter hoch thront die vom Künstler Paul DiPasquale erschaffene Statue „King Neptune“ an der Strandpromenade Oceanfront in Virginia Beach

Linkes Paddel ins Wasser, ziehen, drücken – rechtes Paddel ins Wasser, ziehen, drücken. Ich beherzige das, was uns unser Guide Matt zuvor am Strand eingeschärft hat, damit wir bei jedem Paddelschlag die Energie beider Arme nutzen: ziehen, drücken, ziehen, drücken. Nach kurzer Zeit bin ich im Rhythmus, und mein Kajak pfeift dahin, raus auf den Atlantik, der an diesem Tag spiegelglatt ist und prachtvoll türkis.