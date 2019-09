VIP-Package für das Rüstorfer Oktoberfest gewinnen!

Wiesnstimmung am Rüstorfer Oktoberfest



Dirndl trifft Lederhose! Unter dem Motto „Es wird eskalieren!“ veranstaltet die Landjugend Rüstorf auch heuer wieder ihr traditionell - allseits bekanntes OKTOBERFEST. Weißwurst, Bier und Brezn, sowie ein großes Festgelände auf drei Floors, vielseitige Musik, uvm. wird den Besuchern am 12. Oktober 2019 ab 20:00 Uhr im Veranstaltungszentrum Rüstorf (VAZ) geboten.



Die „Glorreichen Halunken“ sorgen in der Festhalle für Bierzeltstimmung, während DJ Le Shuuk (welcher extra aus Deutschland anreist), Chris Armada und Fab Toulouse im Discozelt ordentlich einheizen und DJ Piety die Menge in der Schirmbar zum Toben bringt. Am großen Eventgelände mit Apres Ski Schirmbar und Schießstand, zahlreichen Bars und einer großen Auswahl an Speisen und Getränken ist bestimmt für jeden etwas dabei. Die Landjugend Rüstorf lädt auf diesem Wege „Jung und Junggebliebene“ recht herzlich ein, ein unvergessliches Fest mitzufeiern.

Vorverkaufskarten sind bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und bei Mitgliedern der LJ Rüstorf erhältlich. Kein Einlass unter 16 Jahren.



Die OÖNachrichten verlosen ein VIP-Package für zwei Personen!

(zwei Eintrittskarten, zwei Maß Bier + Essen)



Das Gewinnspiel läuft bis 04.10.2019.

