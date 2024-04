Freistarts für den Granitmarathon gewinnen!

Wie das Amen im Gebet gehört der Raiffeisen Granitmarathon in den Veranstaltungskalender von SportlerInnen, insbesondere natürlich von MoutainbikerInnen. Alljährlich, so auch heuer, kurbeln am Pfingstwochenende Mountainbiker von jung bis alt in Kleinzell im Mühlkreis ordentlich an den Pedalen.

Los geht's am Samstag dem 18. Mai mit der ASVÖ Junior Granitchallenge. Hier können Kinder und Jugendliche von ca. 6 bis 17 Jahren zeigen, was sie mit dem Mountainbike schon draufhaben. Bei den kleineren Kids (U7 und U9) ist natürlich jeder ein Sieger, der an den Start geht. Die Strecken sind dem Alter angepasst und für jeden machbar, auch wenn die Erfahrung am Bike noch nicht so groß ist. Bei den größeren wartet mit dem Austrian Youngsters Cup ein besonderes Zuckerl: im Rahmen dieser österreichweiten Kinder- und Jugendrennserie gibt es nicht nur ein Crosscountry-Rennen zu bestreiten. Zusätzlich können die Biker in einem Technikbewerb coole Hindernisse und technische Passagen bewältigen.

Am Sonntag dem 19. Mai sind dann die Erwachsenen am Start. In vier unterschiedlichen Distanzen können Mountainbiker jedes Niveaus Rennluft schnuppern. Ob man die Rundkurse auf eine Zielzeit fährt, gewinnen will oder durchkommen das höchste Gebot ist, ist egal. Ausnahmslos jeder wird am Start und auch auf der Strecke vom Rennfeeling mit vielen Zusehern elektrisiert sein.

Die OÖNachrichten verlosen 5 Freistarts für den Granitmarathon.

Jetzt mitspielen und gewinnen!