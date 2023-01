XBB.1.5 ist noch ansteckender

"Man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass sie auch bei uns die dominante Variante werden wird", sagte der deutsche Epidemiologe Hajo Zeeb. Was die Mutante so gefährlich macht: Sie gilt als wesentlich ansteckender als die anderen Varianten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es die "ansteckendste Subvariante, die bislang entdeckt wurde".

Doch Panik ist vorerst nicht angesagt. Eine genaue Risikoanalyse ist zwar noch in Arbeit, doch erste Daten zeigen: Der Schweregrad der Erkrankung unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der aktuell kursierenden Varianten.

