Wenn der Juckreiz den Schlaf raubt

Alles, was wir essen und trinken, muss unser Verdauungssystem genau unter die Lupe nehmen. Das, was wir brauchen, wird über die Darmwand, über das Blut, in die Leber geleitet und verwendet. Alles andere muss ausgeschieden werden. Der Verschlussmechanismus am hinteren Ende unseres Darmtrakts ist höchst kompliziert aufgebaut. Oft schafft er das nicht ganz perfekt und kleinere Flüssigkeitsmengen sickern durch.

Der alkalische Darmsaft reizt die Gesäßbacken an ihrer Innenseite, die ja schlecht belüftet sind und fast aneinander kleben. So wie etwa die Achselfalten und die Zwischenzehenbereiche ist die Gesäßspalte eine physiologische Schwachstelle. Dort, wo es warm und feucht ist, wachsen nicht nur im Wald gern die Schwammerl. Auch bei uns gibt es Tummelplätze für Pilze und Bakterien. Da Sie sogar in der Nacht wach werden, weil es so heftig juckt, muss man auch an einen Wurmbefall im Darm denken. Denn die kleinen Würmchen, sogenannte Oxyuren, legen besonders dann, wenn es warm wird, ihre Eier ab, also liebend gern in der Nacht, und rauben Ihnen dadurch den Schlaf. Das muss aber Ihr Arzt abklären.

Die Reinigung nach dem Stuhlgang ist in unseren Ländern oft sehr irritativ, manchmal auch zu heftig, mit trockenem und rauem Papier. Die Asiaten hingegen reinigen meist feucht mit einem Wasserstrahl. Sorgsame Mütter, die ihre Babys schonend reinigen, um eine Windeldermatitis zu verhindern, können da ein Vorbild sein.

Wenn wir auch sonst unsere Muskeln durch Fitnesstraining auf Trab halten – sehr häufig vergessen wir auf den Beckenboden mit seinem Ringmuskel, der dann schlaff wird. Um Ihren Beckenboden fit zu halten, sollten Sie zwischendurch immer wieder zehnmal Ihre Ringmuskeln zusammenziehen, indem Sie sich vorstellen, Sie knacken mit dem After zehn Nüsse hintereinander. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten, keinem wird das auffallen, aber Ihren Verschlussmechanismus wird es optimieren.

Ihr Arzt wird die Ursache für Ihr Afterjucken herausfinden und Sie werden wieder gut durchschlafen können.