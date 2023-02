Das hilft gegen trockene Augen

Sie jucken, sie brennen, oder es irritiert einen gar das Gefühl, dass ein Fremdkörper im Auge sein könnte: Trockene Augen sind ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft. "Vor allem durch Bildschirmarbeit verschärft sich das Thema – während der Lockdowns war noch einmal eine Zunahme des Problems zu beobachten, weil viel mehr auf Bildschirme geschaut wurde", sagt Veronica Watzkarsch von der Zeppelin Apotheke in Linz.

Grundsätzlich gelte zwar, je älter, desto anfälliger für trockene Augen, aber auch Kinder haben teilweise schon Probleme.

Sogar tränende und rinnende Augen könnten eigentlich von zu trockenen Augen stammen – ein Ungleichgewicht zwischen der Feuchtigkeitsschicht und der Lipidschicht am Auge bewirkt, dass der Feuchtigkeitsfilm nicht mehr gehalten werden kann und abrinnt.

Rasche Abhilfe können Tropfen schaffen. "Die helfen schnell und lokal", sagt Watzkarsch. Besserung sollte eigentlich in dem Moment, in dem die Substanz das Auge berührt, eintreten. Bei Bedarf könne auch mehrmals am Tag eingetropft werden.

Sprays als Alternative

"Für alle Menschen, die Probleme damit haben, etwas in die Augen einzutropfen, gibt es Sprays als Alternative," informiert Watzkarsch. Dabei wird aus einem Abstand von circa 20 Zentimetern auf das geschlossene Lid gesprayt und beim Öffnen des Auges gelangt die Substanz automatisch ins Auge.

Für nachts oder bei sehr trockenen Augen gibt es auch Augengele und Salben zum Befeuchten und Pflegen als Alternative.

Auch von innen kann man helfen, die Augen geschmeidig zu halten – "zum Beispiel durch die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren in Kapsel- oder Tropfenform", sagt Watzkarsch.

Aufzupassen gelte es vor allem auf eines, warnt die Apothekerin: "Bei kurzfristigen Problemen kann man sich mit diversen Mitteln schnell Abhilfe verschaffen. Halten Probleme aber länger an, gilt es zu beachten, dass die verwendeten Produkte keine Konservierungsmittel beinhalten, denn die könnten sich im Körper ablagern."

