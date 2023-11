Solidarität aufbringen in Zeiten ausufernder Krisen

Verglichen mit den friedlichen 1980er- und 1990er-Jahren leben wir heute in einer weitaus kriegerischeren und krisendurchwirkten Zeit – möchte man meinen. Tatsächlich vermerkt die Zeitgeschichte den Falklandkrieg 1982, die US-Invasionen in Grenada (1983) und Panama (1989), seit 1988 lodert ein Bürgerkrieg in Somalia, später in Ruanda, die Jugoslawienkriege brechen aus, die erste Intifada zwischen Palästinensern und der israelischen Armee beginnt usw. Die Weltgeschichte ist eine Geschichte der Kriege und Krisen.

Doch der Lebensmut der Menschen bricht nicht, ihre Solidarität mit Leidenden, etwa mit den Ukrainern, schlägt sich in hohen Spenden nieder. Der Mensch kann ja auch nicht anders. Er ist ein Gemeinschaftswesen, "wird am Du zum Ich", wie es der österreichisch-israelische jüdische Religionsphilosoph Martin Buber ausdrückte.

Solidarität und der heilige Martin

Heute, am Tag des heiligen Martin, welcher der Überlieferung nach mit einem Bettler den Mantel teilte, gilt der Blick nicht nur der internationalen Solidarität. Sie beginnt im Kleinen – man erinnere sich an die Nachbarschaftshilfen während der Corona-Krise. Sie setzt sich in definierten Gruppe fort, etwa den Arbeitnehmern, die solidarisch um Rechte und Lohn kämpfen.

Solidarität definiert sich als Geben und Nehmen innerhalb einer mehr oder weniger großen Gruppe (Nachbarschaft, Gewerkschaft, weltweiter Humanismus). Das impliziert die Gefahr, zu exklusiv zu werden; die eigene Gruppe zum Nachteil anderer Gruppen auszuspielen. Deshalb bedeutet solidarisch auch, "diejenigen im Blick zu haben, die nicht oder noch nicht zur Eigengruppe dazugehören", sagt Soziologe Stephan Lessenich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Unendlich ist die Solidarität per se nicht. Während der Pandemie verlor sich die nachbarschaftliche Solidarität mit Fortdauer der Krise und dem Auseinanderdriften von Maßnahmenbefürwortern und -gegnern. Institutionelle Solidargemeinschaften (z.B. Gewerkschaften) erodierten unter dem Schleifpapier neoliberaler und individualistischer Ideologien zum Nachteil aller.

Multikrisen teilen zudem den Willen zur Solidarität. Maßnahmen wie Energiepreisbremsen oder Mietdeckel würden "Druck vom Kessel zu nehmen", heißt es aus dem Kreis der deutschen Wirtschaftsweisen. Würde den Menschen diese Sorgen ein wenig genommen, gäbe es wieder mehr emotionale Kapazitäten, um sich mit anderen solidarisch zu zeigen. Mit bedrohten Menschen in der Ukraine, in Israel, im Iran oder …

