"Der gesellschaftliche Konsens bröckelt"

Im Gespräch mit Politologin Barbara Prainsack, die an der Uni Wien die Forschungsgruppe Zeitgenössische Solidaritätsstudien leitet. Wie definieren Sie Solidarität? Barbara Prainsack: Das ist ein Begriff wie die Liebe: Alle wissen, was sie ist, keiner kann sie definieren. Solidarität beschreibt die Unterstützung gegenüber anderen Menschen, mit denen wir uns in irgendeiner Weise verbunden fühlen. Das Verbundenfühlen heißt nicht, dass wir gleich sein müssen im Sinne von dieselbe Religion, dasselbe