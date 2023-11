Die ungebrochene Kraft der Solidarität

Um den 11. November wird vor allem in vielen Kindergärten noch immer das Martinsfest gefeiert. Mit Laternen wird Licht und Wärme weitergetragen, um so symbolisch an das zu erinnern, wofür der heilige Martin steht: für Solidarität mit Menschen, denen es nicht so gut geht und mit denen wir uns nicht so leichttun. Er hat als Soldat kurzerhand seinen Mantel mit einem Bettler geteilt, als er ihn frierend vor den Stadttoren sitzen sah.