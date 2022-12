Neuer Name für Affenpocken – und auch für HIV?

Das Virus kann unbehandelt zur Immunschwächekrankheit Aids führen, ist aber gut behandelbar. "Der Begriff ‚HIV‘ ist tödlich. Das Leben mit dem Virus (...) muss es nicht sein", so Youth Against Aids in einem offenen Brief an den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. HIV-positiv zu sein bedeute für Millionen Menschen eine Stigmatisierung. Es führe zu Scham, Vorurteilen und falschen Annahmen. "Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir über HIV denken und sprechen. Und beim Ursprung beginnen: beim Namen", heißt es. Einen eigenen Vorschlag unterbreitete das Netzwerk nicht. Vielmehr werden die Leser aufgefordert, eigene Vorschläge über eine Website zu machen.

Mpox statt Affenpocken

Die WHO hatte vor wenigen Tagen den Namen von Affenpocken (Monkeypox) in Mpox geändert. Ziel ist der Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung, weil Menschen mit dem ursprünglichen Namen die Herkunft aus Afrika verbanden. Der Begriff HIV ist in dieser Hinsicht bereits ein ganz neutraler Name: Er steht für "Human Immunodeficiency Virus": Humanes Immundefizienz-Virus.