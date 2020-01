Krampfadern: Was hilft?

Krampfadern – auch Varizen genannt – sind erweiterte, geschlängelte und knotig veränderte oberflächliche Venen. Mit dem Wort "Krampf" haben Krampfadern aber nichts zu tun. Sie wurden althochdeutsch im Mittelalter als "Krummadern" bezeichnet. Daraus ist im Laufe der Sprachentwicklung das Wort "Krampfader" entstanden.

Bei der ersten OÖN-Gesundheitstour 2020 steht dieses Leiden am Donnerstag, 23. Jänner, um 18 Uhr im Mittelpunkt. Peter Klima,Oberarzt für Chirurgie am Salzkammergutklinikum Gmunden Klinikum und Vitalcoach Margit Wachter werden an diesem Abend alle Fragen zum Thema beantworten.

OÖN: Was sind Krampfadern?

Peter Klima: Varizen, im Volksmund Krampfadern genannt, sind erweiterte, meist geschlängelte Venen, bei denen die Klappen nicht mehr schließen können. Das Blut fließt dann nicht mehr wie üblich zum Herz, sondern quasi in die falsche Richtung. Dann kommt zu einem Venenstau.

Wie viele Österreicher sind betroffen?

Man kann wirklich von einer Volkskrankheit sprechen. Fast jeder vierte Österreicher ist von einem Krampfadernleiden betroffen, das therapiebedürftig ist. Ein Prozent leidet gar am Endstadium der Varizenerkrankung – einem offenen Bein.

Was begünstigt die Entstehung?

Varizen werden häufig vererbt. Begünstigend wirken sich stehende Berufe, Schwangerschaft, Übergewicht sowie Sauna- und Thermenbesuche aus. Vorbeugend wirken auf jeden Fall moderates Ausdauertraining, das Vermeiden von Hitze und langem Stehen.

Wann sollte man ärztlich Hilfe in Anspruch nehmen?

Krampfadern sind als bläuliche, erweiterte oberflächliche Gefäße leicht zu erkennen. Typische Symptome sind abendliches Anschwellen der Knöchelregion, schwere, müde Beine, aber auch nächtliche Wadenkrämpfe oder Hitzegefühl.

Welche Art der Therapie gibt es?

Nicht jede Form von Krampfadern muss behandelt werden. Wenn das doch notwendig ist, gibt es drei Säulen der Therapie: Bewegung, hochlagern, Kompressionsstrümpfe und Medikamente. Eine weitere Variante ist die Schaumverödung, bei der die betroffenen Venen verschlossen werden – dies erfolgt ambulant. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Varizen operativ zu behandeln.

OÖN-Gesundheitstour

