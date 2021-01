Ob man will oder nicht: Farben wirken immer. "Das passiert unterschwellig", sagt Tiefenpsychologin Astrid Jorda. "Und sie senden auch eine Botschaft. Denken Sie an eine Frau mit einem knallroten Lippenstift. Die wird ganz anders wahrgenommen, als wenn sie nur farblosen Lipgloss trägt." Die Kraft der Farben könne man bewusst einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder aber auch, um zur Ruhe zu kommen. "Nicht umsonst verwendet man für Schlafzimmer gern Grün- oder Blautöne", sagt Jorda. Rot wiederum sei hitzig und wecke Emotionen, "es ist die Farbe der Liebe und des Feuers."

Die Farben des Frühjahrs

Wie man Farbe in sein Leben integriert, ob in der Wohnung, bei der Kleidung oder mit einem Blumenstrauß, spiele keine Rolle. "Viel wichtiger ist, ob sie Ihnen gut tun. Fragen Sie sich, zu welchen Farben es Sie hinzieht und auch, welche Wirkung Sie erzielen wollen", rät Jorda. "Fühlen Sie sich gut in einem roten Pullover oder passt ein rosaroter besser?", sagt die Mitarbeiterin des Instituts für Psychotherapie am Kepler-Uniklinikum und erklärt, was die typischen Farben des Frühjahrs symbolisieren.

Weiß wie Schnee: "Die Farbe steht für Reinheit und Klarheit, aber auch für Beginn, denken Sie nur an die Taufe oder eine Hochzeit. Oder ein leeres Blatt Papier", sagt Jorda. "Weiß kann auch Neustart bedeuten, für den wir uns öffnen sollten." Darüber hinaus verbinde man Weiß auch mit Frische und Energie.

Grün ist die Hoffnung. Gerade im Frühling ist die Sehnsucht nach Grün groß. "Kein Wunder, denn damit assoziieren wir Wachstum und die Tatsache, dass alles wieder von vorne beginnt. Die Natur erwacht, und auch wir schöpfen Vertrauen, dass wir bald wieder aufblühen."

Rosa ist die Farbe der Knospen, aber auch der Haut. "Rosa ist ganz zart. Haut, die heilt, ist zum Beispiel hellrosa", sagt Astrid Jorda. Die Farbe zeige Verletzlichkeit an und aktiviere damit den Beschützerinstinkt.

Hellblau, damit verbinde man das Unendliche, wie den Himmel oder das Meer, erklärt Tiefenpsychologin Jorda. "Die Farbe steht deshalb für die Sehnsucht, aber auch für Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und sie weckt das Selbstvertrauen. Alles ist luftig, man muss sich nicht mehr zurückziehen, sondern will sich wieder hinauswagen und experimentieren – und nicht zuletzt auch wieder ein bisschen träumen." (had)