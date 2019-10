Freier Eintritt beim Diabetes-Tag in Puchberg

Weltweit leiden rund 415 Millionen Menschen an Diabetes mellitus; 66 Millionen davon in Europa. In Österreich wird die Anzahl der Betroffenen derzeit zwischen 500.000 und 800.000 geschätzt, das sind bis zu elf Prozent der Bevölkerung. Besonders bedenklich ist dabei die steigende Zahl von Diabetes-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Beim 33. Diabetestag der österreichischen Diabetikervereinigung im Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels können sich Betroffene und deren Angehörige sowie alle Interessierte umfassend am Sonntag, 6. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr zum Thema informieren. Auf dem Programm stehen Vorträge bekannter Diabetes-Experten, kostenlose Messungen von Blutzucker, Blutdruck und HbA1c und persönliche Beratungen.