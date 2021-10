Corona: Ältere Menschen sozialer als Jüngere

Sie hielten sich auch stärker an Maßnahmen zur sozialen Distanzierung. Allerdings hätten sie im Vergleich zu Jüngeren ihr Geld eher an Einrichtungen im eigenen Land gegeben. Das zeigte eine Befragung von rund 46.000 Menschen aus 67 Ländern – darunter auch Österreich.

Die Untersuchung, deren Ergebnisse im Fachblatt "Nature Aging" erschien, war mit der am Beginn der Krise im April 2020 durchgeführten Befragung dem prosozialen Verhalten auf der Spur. In nahezu allen Ländern, in denen die Studie durchgeführt wurde, entpuppten sich ältere Menschen als tendenziell prosozialer als jüngere Semester. Das galt sowohl dafür, sich nach Eigenangaben mehr an die "Distancing"-Maßnahmen zu halten, als auch für die Spendenbereitschaft.