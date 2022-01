Viele würden sich gerade zu Jahresbeginn so voll von allem fühlen – nicht nur, was das Essen betreffe, sondern auch voll von materiellen Dingen, sagt Elisabeth Rabeder. "Wir haben so viel Luxus rund um uns und sehen ihn gar nicht mehr."

Zeit für einen Neustart also. "Fasten hilft uns dabei, Belastendes loszuwerden, nicht nur Gewicht, sondern auch die Starre, die Schwarzmalerei, das Jammern", sagt die Leiterin des Curhauses Marienschwestern in Bad Mühllacken.

"Beim Fasten eröffnet sich eine völlig neue Welt", sagt Rabeder, die ein neues Buch darüber geschrieben hat. Damit will sie Menschen zum Fasten motivieren und ihnen auch konkrete Tipps geben, wie man startet.

Die Expertin stellt darin verschiedene Methoden vor – und erklärt genau, für wen welche geeignet ist. Dazu gibt’s Tests, um für jeden das beste persönliche Programm zu finden. Zusätzlich gibt’s "Rundum-Sorglos-Pakete" – von der Einkaufsliste bis zu einfachen gesunden Rezepten für jede Tageszeit.

Bild: Christina Baireder

So funktioniert ein Entlastungstag

Entlastungstage mit viel Gemüse und Obst sind ein bewährtes Mittel zur Reinigung und Aktivierung des Stoffwechsels, weiß Elisabeth Rabeder. Welche Nahrungsmittel man an diesem Tag wählt, sei Geschmacksache: Reis, Kartoffeln, Haferflocken, aber auch Gemüsesuppen und Obst eignen sich gut. Wichtig ist, an solchen Tagen viel zu trinken – am besten zwei bis drei Liter Flüssigkeit wie Wasser (gern mit Geschmack von Zitronensaft oder Apfelessig) oder ungezuckerte Kräuter- oder Früchtetees. Rabeders Tipp: den Tag genießen, sich vielleicht einen Leberwickel oder eine Bürstenmassage gönnen und sich generell Zeit für sich nehmen. "Schon ein Entlastungstag bringt enorm viel – das merkt man sofort", sagt Elisabeth Rabeder. "Man fühlt sich gleich viel besser und leichter."

Buchtipp: Elisabeth Rabeder: "Fasten. Und los geht’s!", Kneipp Verlag, 23 Euro