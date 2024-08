Auch Schultaschen haben ein Idealgewicht: Weniger ist mehr

Am 9. September geht die Schule wieder los. Doch was gehört alles in die Schultasche? Und was bleibt besser in der Schule oder daheim? Eltern und Kinder sollten sich über die mögliche Belastung durch das Tragen von zu schweren Taschen und Rucksäcken im Klaren sein, sagt Gerold Bauer, Orthopäde in Leonding sowie Fachgruppenvertreter Orthopädie und Orthopädische Chirurgie in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Bislang galt als Faustregel, dass bei Volksschülern maximal zehn bis zwölf Prozent des Körpergewichts in der Schultasche mitgetragen werden sollen. "Bei einem Kind, das 30 Kilogramm wiegt, wären das drei bis 3,6 Kilogramm als maximal empfohlene Belastung", sagt der Experte.

Regelmäßige Kontrolle

Im Alltag zeige sich allerdings, dass die Schultaschen zumeist zu schwer beladen werden. Manche Studien ergeben sogar, dass auch bis 17 Prozent des Körpergewichts kein Problem darstellen würde. Beim genannten Beispiel würde das gleiche Kind schon 5,1 Kilo tragen müssen. "Aus meiner Sicht als Orthopäde meine ich, dass Schulkinder, solange sie im Wachstum sind, möglichst wenig Trageleistung ausgesetzt werden sollten. Aus diesem Grund sollte die bisherige Faustregel von zehn bis zwölf Prozent beibehalten werden – kontrollieren Sie also regelmäßig das Gewicht", sagt Bauer.

Belastung verteilen

Häufig sind nicht nur die Taschen, sondern auch die Kinder schwerer geworden. Das steigende Übergewicht bei Kindern, in Kombination mit den schwereren Taschen, belastet die Kinder noch stärker. Schultern, Rücken und Wirbelsäule sollten gleichmäßig vom Gewicht betroffen sein – sonst können sich schon in frühen Jahren Schäden ergeben. "Wichtig ist daher, dass die Schultasche auf jeden Fall richtig getragen wird", sagt Bauer. "Achten Sie als Eltern darauf, dass alle mitgelieferten Tragegurte zum Einsatz kommen: Neben den beiden Schultergurten sind das Hüft- und Brustgurt. Eine einseitig getragene Schultasche verursacht große Schäden, daher sollten immer beide Schultergurte getragen werden."

Alle Gurte nutzen

Die wichtigen Hüft- und Brustgurte dienen dazu, das Gewicht entlang des Körpers zu verteilen und die Tasche zu festigen. Verhindert werden sollte, dass die Schultasche zu tief sitzt und so am Gesäß "anschlägt".

"Beachten Sie neben Jause und Box auch das Gewicht der Trinkflasche. Lassen Sie Ihr Kind das Wasser erst in der Schule einfüllen. Denn allein die Befüllung der Trinkflasche macht mindestens 0,7 bis ein Kilogramm an Gewicht mehr."

