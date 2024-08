Zucker lässt Zellen schneller altern

Lange wusste man nicht, warum Zucker so schädlich für die Gesundheit ist. Eine Forschungsgruppe um die Ernährungsmedizinerin und Public-Health-Expertin Dorothy Chiu von der University of California in San Francisco fand nun heraus, dass Speisen und Getränke mit mehr oder minder hohem Zuckerzusatz die Zellalterung antreiben. Hingegen ist eine Ernährung mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen, aber wenig bis gar keinem zusätzlichen Zucker mit einem jüngeren biologischen Alter verbunden.

Verzicht hält jung

Für ihre Studie, die im Fachmagazin "JAMA Network Open" nachzulesen ist, untersuchten die Forschenden 342 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Die täglich zugeführten Mengen an freiem Zucker variierten stark von Teilnehmerin zu Teilnehmerin. Während manche Frauen pro Tag nur etwa drei Gramm zusätzlichen Zucker aßen, nahmen andere täglich mehr als 315 Gramm über Süßigkeiten, Limonaden und andere zuckerhaltige Lebensmittel zu sich. Maximal 30 Gramm bis 50 Gramm Zucker pro Tag (das entspricht ca. 350 ml Softdrink oder einem Becher Fruchtjoghurt) sollte ein erwachsener Mensch laut WHO-Empfehlung zu sich nehmen.

Biologische Uhr

Ein Speicheltest jeder einzelnen Teilnehmerin zeigte den Forschenden den aktuellen Stand ihrer "epigenetischen Uhr" – diese erlaubt anhand von molekularbiologischen Veränderungen in den Körperzellen Rückschlüsse auf Gesundheit und Lebenserwartung eines Menschen.

Jene Frauen, die täglich Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe konsumierten und über ihre Ernährung ausreichend Nährstoffe, die mit entzündungshemmenden und antioxidativen Prozessen in Verbindung gebracht werden, aufnahmen, hatten signifikant jüngere Zellen und somit ein niedrigeres biologisches Alter als die übrigen Teilnehmerinnen, berichten die Autorinnen und Autoren.

Lesen Sie mehr: Ungesundes Schulessen - Initiative fordert bessere Verpflegung

Den stärksten Effekt beobachteten sie bei Frauen, die eine mediterrane Diät aßen. Dieses Ergebnis decke sich mit aktuellen Empfehlungen für eine gesundheitsfördernde Ernährung, sagt Chiu.

Umgekehrt untersuchten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter auch, wie sich der Verzehr von zusätzlichem Zucker bzw. zuckerhaltigen Nahrungsmitteln auf den Organismus auswirkt. Sie stellten fest, dass schon wenige Gramm Zucker ausreichten, um den biologischen Alterungsprozess zu beschleunigen – selbst bei ansonsten gesunder Ernährung.

"Das ist wahrscheinlich einer der vielen Gründe, warum übermäßiger Zuckerkonsum einem langen Leben in Gesundheit entgegensteht", schreibt Koautorin Elissa Epel in einer Aussendung zur Studie. Es gebe aber Hinweise, dass sich diese epigenetischen Muster auch wieder umkehren lassen. "Es kann sein, dass der Verzicht auf zehn Gramm Zucker pro Tag über einen längeren Zeitraum hinweg einem Zurückdrehen der biologischen Uhr um mehr als zwei Monate gleichkommt", so die Studienhauptautorin Barbara Laraia von der Universität Berkeley.

Um das genauer bewerten zu können, brauche es weitere Langzeitstudien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper