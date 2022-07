Lachsforelle mit Zucchini, Buttermilch und "Non Kaviar Gurke"

Zutaten für 4 Personen: 400 g Lachsforellenfilet4 Stk. Limetten 1 kl. Chilischote 1 Schalottenzwiebel, 1 Zucchini 1/8 l Buttermilch 1 Glas "Non Kaviar Gurke" 1 kl. Bund Dill

Zubereitung: Das Lachsforellenfilet von der Haut und den Gräten befreien und in kleine Würfel schneiden, diese in eine Schüssel geben. Zucchini ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Schalottenzwiebel in feine Ringe, die Chilischote möglichst klein schneiden. Die Limetten auspressen, alles miteinander vermischen, salzen, pfeffern und über die Fischwürfel gießen, sodass der Fisch bedeckt ist. Die Marinierzeit beträgt ungefähr 1 Stunde.Zum Anrichten die Buttermilch in einem tiefen Teller in einem Spiegel angießen, mithilfe eines Ringes die marinierte Lachsforelle daraufsetzen. Zum Schluss die "Non Kaviar Gurke" darüber verteilen und mit Dillspitzen ausgarnieren.