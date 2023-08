Persischer Reiskuchen mit Berberitzen (Tahchin)

Zutaten

500 g Basmatireis, 2 Melanzani, 200 g Pilze, 2 Zwiebeln, 250 g fester Joghurt, 3 Eigelb, 1 TL Safran, 1 TL Kurkuma, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl, 1 Löffel Tomatenmark, Berberitzen, Pistazien, Mandelscheiben, Butter

Zubereitung

Reis gründlich waschen, in ausreichend Wasser einweichen. Fügen Sie etwas Salz hinzu und kochen Sie den Reis, bis er halb gar ist. Abgießen und beiseitestellen.

Butter schmelzen, Herd ausschalten, dann Berberitzen, Pistazien- und Mandelscheiben hinzufügen und vermischen. Melanzanischeiben etwas salzen, für ca. 30 Minuten beiseitelegen. Gründlich abtupfen.

Pflanzenöl in Pfanne erhitzen und gehackte Zwiebeln darin goldbraun anbraten. Geschnittene Pilze hinzufügen, mit Zwiebeln braten, bis sie weich sind. Mit Salz, Kurkuma und Safran und Tomatenmark würzen.

Melanzanischeiben in separater Pfanne mit etwas Pflanzenöl anbraten, bis sie goldbraun und weich sind. In einer Schüssel Joghurt, Eidotter, Safran mit etwas Salz und Pfeffer verquirlen, mit Reis mischen. Eine Schicht in Pfanne mit etwas Öl geben, leicht andrücken. Melanzani- und Pilzscheiben gleichmäßig verteilen.

Den restlichen halb gegarten Reis darauf geben und leicht andrücken. Es soll wie eine Torte aussehen. Etwas Butter darauf geben und im Ofen bei 180 Grad für 30 Minuten mit Alufolie bedeckt und dann 15 bis 25 Minuten ohne backen, bis der Reis vollständig gegart und knusprig an der Unterseite ist. Warm mit Joghurt und der Berberitzen-Mischung servieren.

