Gibt dir das Leben Zitronen, mach’ Limoncello daraus!

Limoncello gilt als der König der süditalienischen Liköre. Ursprünglich stammt er aus den Regionen entlang der Amalfiküste südöstlich von Neapel: von der Halbinsel Sorrent und den Gebieten am Golf von Neapel.

In dieser Region wachsen die Zitronen unter optimalen Bedingungen heran. Durch die heißen, trockenen Sommer kommt es zu einer starken Konzentration an ätherischen Ölen in der Schale.

Der Likör wird aber auch in vielen anderen Regionen Italiens produziert, unter anderem in den Abruzzen, der Basilikata, Apulien, Sizilien und Sardinien, aber auch an der französischen Côte d’Azur und sogar auf Malta. Im Norden Italiens wird der Likör ganz ähnlich hergestellt, dort aber für gewöhnlich als Limoncino bezeichnet.

Der Begriff Limoncello ist jedoch geografisch nicht geschützt, mittlerweile gibt es ihn auch "made in Austria". Hergestellt wird der Likör, dessen Alkoholgehalt zwischen 30 und 35 Volumsprozent liegt, vor allem aus Zitronenschalen.

Dies macht ihn so herrlich erfrischend und weltweit bekannt. Sogar Beyonce besingt ihn in ihrem Song "Cozy".

Limoncello zum Selbermachen

Rezept:

Zutaten für etwa einen Liter:

6 Bio-Zitronen,

500 ml hochprozentiger Ethylalkohol (96,4 Prozent),

300 g Zucker

Zubereitung: Zitronen gründlich waschen und unter heißem Wasser schrubben. Mit einem Sparschäler die Schale sehr fein abziehen. Dabei soll das Weiß nicht abgelöst werden, da dies bereits Bitterstoffe enthält, die in den Alkohol übertreten könnten. Die Schalen in ein sauberes Einmachglas geben, mit Alkohol auffüllen und alles mit einem Holzkochlöffel kräftig durchstampfen. Das Gefäß verschließen und 30 Tage an einem dunklen Ort stehen lassen. Der Alkohol wird nach und nach gelb.

Zucker und 500 ml Wasser in einen Topf geben und vermengen. Bei mittlerer Hitze den Zucker schmelzen und alles 5 bis 7 Minuten zu einem Sirup kochen. Den Sirup zum Alkohol geben und gut vermengen. Nun den Limoncello durch ein sehr feines Sieb filtern, um ungewollte Zitronenrückstände zu entfernen.

In eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank lagern. Für den perfekten Genuss am besten eiskalt servieren.

Rezept aus „La vita è bella –

Das große Italien Kochbuch“

Limoncello Spritz

Zutaten:

4 cl Limoncello

8 cl Prosecco

6 cl Soda oder Sprudel

Zum Garnieren: Eiswürfel und

Zitronenscheiben (oder Minze oder Basilikum)

