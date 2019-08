Falstaff wählte die besten Lokale fürs Frühstück

Das Gourmetmagazin Falstaff hat über die besten Frühstücks- und Brunch-Lokale des Landes abstimmen lassen. Rund 8000 Stimmen für ganz Österreich sind eingegangen, berichtet die Falstaff-Redaktion. Das sind demnach die beliebtesten Frühstückslokale in Oberösterreich:

1. Traunzeit in Wels: Mit 35,26 Prozent der abgegebenen Stimmen holte sich Miriam Faber, die das Café an der Traun seit 2017 betreibt, den ersten Platz. Zur Auswahl stehen unter anderem hausgemachte Aufstriche, Marmeladen, Gebäck aus der Region, Bio-Eier.

2. tik tak in Linz: Mit 27,08 Prozent der Stimmen landete das tik tak neben dem Musiktheater auf Rang zwei. In ihrem kleinen Café servieren Hermine und Adrian Sama seit dem Vorjahr Frühstücksperlen aus aller Welt.

3. Mundwerkstatt in Linz: 11,17 Prozent erhielt die Mundwerkstatt in der Coulinstraße. Für Frühstücker öffnet Daniela Balhasi an zwei bis drei ausgewählten Sonn- und Feiertagen im Monat ihr Lokal.

Dahinter landeten die Frühstücks-Angebote von Josef in Linz, Zauner in Bad Ischl, City Café in Peuerbach, Kaffeewerkstatt in St. Wolfgang, Immervoll in Bad Ischl, Iris Porsche in Mondsee und Hotel Mader in Steyr. Wer das laut Falstaff-Community beste Frühstück bundesweit kosten will, muss nach Niederösterreich reisen. Das Archiv Bistro in Matzendorf bekam die meisten Stimmen.