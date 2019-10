Außen knusprig, innen zart: Das Fischstäbchen ist 60

Fischstäbchen sind von den Tellern der Österreicher nicht wegzudenken. Heuer feiert das Fischstäbchen seinen 60. Geburtstag, berichtete das Unternehmen Iglo in einer Aussendung.

Die Idee dazu entstand allerdings in England – und zwar aus der Not heraus. Denn in den 1950er-Jahren war der Fleischhunger der Briten zwar groß, aber kaum zu erfüllen. Fisch gab es damals hingegen im Überfluss. Um besonders Kindern das Essen von Fisch schmackhaft zu machen, kam die Idee, panierten Fisch in Stäbchenform auf den Markt zu bringen. "So entstand ein bis heute erfolgreicher Klassiker, der immer noch seine Berechtigung auf einem kindgerechten Speiseplan hat", sagte Felix Fröhner, Geschäftsführer von Iglo Österreich. Vor 60 Jahren kam das Produkt dann im deutschsprachigen Raum auf den Markt. Bei der Herstellung wird im ersten Schritt der Pazifische Polar-Dorsch filetiert. Übrig bleibt das Fischfilet ohne Gräten. Die einzelnen Filets werden zu großen Blöcken zusammengelegt, gefroren und später in Stäbchen geschnitten.

Genaue Abmessungen

Auf dem Teller landet in jedem Fall ein genau genormtes Fischstäbchen: neun Zentimeter lang, 2,6 Zentimeter breit, 1,1 Zentimeter hoch und 30 Gramm schwer, goldgelb, außen knusprig und innen saftig zart – so verspricht es die Werbung.

Tiefkühlen ist eine natürliche Methode der Haltbarmachung, die Nährstoffe bleiben weitgehend erhalten. Die goldene Farbe der Panade entsteht übrigens durch die Auswahl besonderer Gewürze – insbesondere durch Kurkuma und Paprika.

Das Gesicht zu den Fischstäbchen ist seit mehr als 30 Jahren Käpt’n Iglo. Die Werbeikone wurde in England erfunden und ist seit 1985 auch für Österreichs Konsumenten auf den Weltmeeren unterwegs.

Seit 2018 verkörpert der Italiener Riccardo Acerbi Käpt’n Iglo. "Er lässt – so man den Reaktionen auf Social Media Glauben schenken darf – viele Frauenherzen höherschlagen", berichtet das Unternehmen.