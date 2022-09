140 Jahre altes Bier ähnelt heutigen Bieren

"Es war sehr harmonisch im Gesamteindruck und in der Bitterkeit", erläuterte Martin Zarnkow, Leiter der Technologie und Entwicklung im Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität. Das Bier rieche und schmecke noch immer ganz hervorragend.

Beim Aufräumen gefunden

Die 1885 abgefüllte Flasche war nach Angaben der Uni in Norddeutschland aufbewahrt und bei Aufräumarbeiten in einem Geschäftsgebäude gefunden worden. Sie stammt demnach von der Privatbrauerei Barre, einer Brauerei in Lübbecke. Das Bier sei durchgängig bei Raumtemperatur gelagert worden und mit Korken, Draht und Wachs versiegelt gewesen.

Den Wissenschaftern ging es bei ihrer Untersuchung aber nicht nur um den Geschmack des Bieres aus der Kaiserzeit. Sie analysierten auch das molekulare Profil des Bieres. Die Untersuchung ergab, dass die Signatur des historischen Bieres, abgesehen von einer starken Oxidation der Hopfenbestandteile, mit modernen, industriell gebrauten Bieren vergleichbar ist. Die Wissenschafter fanden heraus, dass das Bier in einem untergärigen Verfahren gebraut und später gefiltert wurde. Eine weitere interessante Entdeckung: Das Bier war nach dem Reinheitsgebot gebraut worden – obwohl das damals in der Region nicht vorgeschrieben war.