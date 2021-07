Wie wird Corona unsere Kultur und unser Leben verändern?

Die Linzer Kunstuni-Rektorin Brigitte Hütter, Star-Dirigent Franz Welser-Möst, Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic, Ex-Burgtheater-Intendantin Karin Bergmann und Jolanda de Wit vom Führungsteam des OKH Vöcklabruck – diese herausragende Diskussionsrunde wird am Sonntag (11 Uhr) in der Villa Lanna in Gmunden die kulturelle und gesellschaftliche Lage vor, während sowie nach Corona vermessen. OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller begleitet das prominente Quintett als Diskussionsleiter.

Karten: 07612/70 630 11, festwochen-gmunden.at