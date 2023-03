Wie im Proberaum: Poxruckers spielten vor Schulklasse auf

Mit einer mitreißenden Coverversion und einer alles überrollenden Voting-Lawine gewannen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Bad Leonfelden im Dezember die von den OÖNachrichten ausgerufene "SIE"-Challenge. Am Freitag wurde der Gewinn dieses Gesangswettbewerbs eingelöst: ein Privatkonzert mit den Poxrucker Sisters im Musiksaal der Schule.

Dabei zeigten Steffi und Magdalena Poxrucker zunächst einmal eine große Portion Improvisationstalent. Ohne ihre erkrankte Schwester Christina performten die beiden als Duo einen Querschnitt ihrer erfolgreichsten Songs: von "Sche sa" und "Herzklopfn" über "Glick" bis zu "Sie", das selbstverständlich im Verbund mit den Schülerinnen und Schülern angestimmt wurde. "Wir hatten vor dem Auftritt richtig Stress, da wir ja die Strophen, die sonst immer Christina gehören, auch einüben mussten", sagte Magdalena Poxrucker über das Gastspiel im Mühlviertel. Bei dieser Herausforderung erwiesen sich die beiden einmal mehr als echte Profis und schüttelten ihre Erfolgsnummern wie beiläufig aus dem Ärmel.

OÖN-TV war beim Konzert dabei:

Zwischen den Nummern nahmen sich die Sängerinnen jede Menge Zeit, um Einblicke in ihre Karriere zu gewähren, aus dem Nähkästchen des Musikgeschäfts zu plaudern und Fragen zu beantworten. Etwa nach dem coolsten und größten Gig ihrer Karriere. "Unseren größten Auftritt hatten wir beim Woodstock der Blasmusik. Das war in jeder Hinsicht überwältigend. Am meisten unter die Haut gehen aber meistens die kleineren Gigs, da hier die Verbindung zu den Fans noch intensiver ist", sagte Steffi Poxrucker.

Richtig privat wurde es bei der Frage, wie es denn ist, als Familie auf der Bühne zu stehen. Magdalena Poxrucker: "Auf der Bühne verstehen wir uns ohne Worte. Das ist ein Vorteil. Schwieriger ist es da schon, Privates und Band auseinanderzuhalten und nicht beim sonntäglichen Familientreffen über die nächste Studiosession zu diskutieren." Das Plaudern machte den beiden sichtlich Spaß: "Ich habe heute Lust auf mehr bekommen. Vielleicht sollten wir einen Podcast starten."

Glänzender Schlusspunkt des Konzerts war das gemeinsam gesungene „Sie“. Bild: Volker Weihbold

Stimmen zum gemeinsamen Auftritt

„Das gesamte Projekt hat uns unheimlich Spaß gemacht, obwohl wir zwischendurch ordentlich Zeitdruck hatten. Heute war es richtig entspannt und aufregend zugleich, Magdalena und Steffi bei den Geschichten und Songs zuzuhören.“

Barbara Wolfmayr, Musikkoordinatorin BORG Bad Leonfelden

„Mich hat beeindruckt, wie perfekt die Magdalena und Steffi ihre Stimmen im Griff hatten. Da war kein einziger falscher Ton dabei. So etwas aus kürzester Entfernung mitzuerleben, ist schon etwas Einzigartiges.“

Samuel Schinko, BORG-Schüler aus Alberndorf in der Riedmark

„Der heutige Auftritt hat einmal mehr gezeigt, dass etwas Großartiges entstehen kann, wenn man sich spontan auf etwas einlässt und der Musik einfach ihren Lauf lässt. Kompliment an die Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz rund um die SIE-Challenge.“

Steffi Poxrucker, Sängerin

„Das war richtig cool. Die beiden können einfach so gut singen. Dass sie sich dann auch noch so viel Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten, hat dem Auftritt hier an unserer Schule dann noch die Krone aufgesetzt.“

Tamara Pletzer, BORG-Schülerin aus Gramastetten

„Das gesamte Setting heute war eine Wucht. Man hat gemerkt, wie sehr unsere Schülerinnen und Schüler von dieser Begegnung gefesselt waren. Danke an die Poxrucker Sisters. So eine Chance hat man als Schule nicht oft.“

Stefan Kapeller, Musiklehrer am BORG Bad Leonfelden

