Virtuelles Forum zur Graffiti-Schau im Nordico

Zu diesem ambivalenten Thema findet noch bis 21. März im Linzer Stadtmuseum Nordico eine hervorragend gestaltete Ausstellung statt.

Am 10. und 11. März bietet das Museum nun ein virtuelles Zusammenkommen von Kapazundern der Szene an. Auf dem Programm stehen unter anderem Video-Statements von Katrin-Sophie Batz (Street-Art-Sammlerin), Marion Hamm (Kulturwissenschafterin), Ursula Hofbauer (Architektin), Ilaria Hoppe (Kunsthistorikerin, Katholische Privatuniversität Linz) und Klaudia Kreslehner (Kuratorin Graffiti & Bananas). Am 11. März diskutieren unter anderem Doris Lang-Mayerhofer (Linzer Kulturstadträtin, ÖVP) und Julius Stieber (Kulturdirektor) mit interessierten Teilnehmern.

Anmeldung per E-Mail an online@nordico.at