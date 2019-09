SPÖ lässt KTM-Förderung von der EU prüfen

Die dringliche Anfrage, die gestern von der SPÖ bei der EU-Kommission eingebracht wurde, soll diese Frage klären.

Wie die OÖN berichteten, wurde die von der Landeskulturdirektion Oberösterreich als Museum eingestufte KTM-Motohall in Mattighofen vom Land mit insgesamt 4,5 Millionen Euro gefördert – 1,8 Millionen Euro davon stammen aus dem Kulturbudget des Landes. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) hatte die Zahlungen KTM-Chef Stefan Pierer im Juli 2015 in einem den OÖN vorliegenden Brief zugesagt.

Schieder: "Für uns ist klar, dass es sich dabei um eine Wirtschaftsförderung handelt – und solche Beihilfen, wie es im EU-Jargon heißt, müsste man vorher von der EU genehmigen lassen. Und das ist in diesem Fall eindeutig nicht geschehen." Für den SPÖ-Fraktionsführer sei klar, dass die EU diese Förderung als rechtswidrig bewerten werde. Insofern sei im zweiten Schritt mit Einleitung eines Verfahrens zu rechnen, außerdem mit einer verpflichtenden Rückzahlung der Förderung durch KTM an das Land Oberösterreich – im Härtefall stehe obendrein eine Strafe durch die EU ins Haus, sagt Schieder.

Die Beantwortung der Anfrage wird in den kommenden drei Wochen erwartet.