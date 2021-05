Song Contest: Die ersten Finalisten stehen fest

Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Malta, Litauen, Zypern, Schweden, Belgien und die Ukraine haben sich gestern Abend vor 3500 Zuschauern in Rotterdam und Millionen Zusehern im Fernsehen für das Finale des Eurovison Song Contest qualifiziert. Damit setzten sich in der zweistündigen Live-Show die Favoriten durch. Wie üblich ließen es die 16 Teilnehmer nicht an schrillen Auftritten fehlen, etwa wenn gleich zu Beginn sechs Litauer in knallgelben Kostümen zur rosaroten Lasershow tanzten, die Russin Manizha per Vordertür aus ihrem Kleid ausstieg oder die Irin Lesley Roy durch ein Scherenschnittwunderland stapfte. Berührende Momente schuf dagegen die Slowenin Ana Soklic, die ihre Ballade "Amen" stimmgewaltig durch die Ahoy-Arena schmetterte.

Morgen ist Österreich dran

Morgen wird’s für Österreichs Kandidaten Vincent Bueno ernst. Er kämpft mit seiner Ballade "Amen" im zweiten Semi-Finale um eines der zehn Tickets für das Finale am Samstag (21 Uhr, ORF 1). Dort warten neben den zehn Kandidaten aus dem ersten Halbfinale auch die fix qualifizierten Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und der Gastgeber, die Niederlande. Glaubt man den Wettquoten, dürfte für Österreich der Einzug ins Finale wieder zur Zitterpartie werden. (hes)