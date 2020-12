Oscar-Kandidaten: Stille Zeit, fantastische Filme

Corona hat die Karten im Rennen um den glamourösesten Filmpreis der Welt neu gemischt.

Da die Kinos in den USA wie in Europa begrenzt zugänglich waren und vielerorts jetzt geschlossen bleiben müssen, haben erstmals die Streamingdienste das beste Blatt im Poker um den Oscar in der Hand. Während bisher vor Weihnachten die Studios auch in Österreich ihre Filmkampagnen für die Academy Awards lautstark starteten, ist es im Jahr der Pandemie stiller geworden. Damit die vielversprechendsten Regiearbeiten an keinem Filmfan vorüberziehen, stellen die OÖNachrichen elf potenzielle Anwärter vor, die bereits jetzt zu sehen sind oder bald starten.

War seit 2019 Netflix der einzige Streamingdienst, der nach seinem zweifachen Oscar-Erfolg für "Roma" um die Goldmänner mitspielen konnte, dürfen nun alle mitmischen – von Disney+ bis Apple TV. Die Oscar-Academy hat die strikten Regeln gelockert, die zu fixen Starts im regulären Kino verpflichten. Da die Oscar-Gala bereits im Sommer auf den 25. April 2021 verschoben wurde, gibt es Chancen für ein finales Oscar-Rennen auf der großen Leinwand, sofern es die Pandemie im Frühjahr erlaubt.

Die Studios haben hier noch ein paar Asse im Ärmel, wie das vielgelobte Sozialdrama "Nomadland" mit Frances McDormand oder die neue Mission eines Spions, der das Blatt noch immer wenden konnte: 007 (Daniel Craig) in "No Time To Die".

1 | Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Basierend auf einem Theaterstück des Pulitzer-Preisträgers August Wilson erzählt das subtile Drama die Geschichte der in den 20ern populären Bluessängerin Ma Rainey (Viola Davis). Diese kämpft gegen das rassistische Musikgeschäft – und ihren Trompeter (der zu früh verstorbene Chadwick Boseman), der eigene Pläne verfolgt.

2 | The Trial of The Chicago 7 (Netflix)

Er kann so viel mehr, als „Borat“ zu sein. Im dem Drama über einen der größten US-Prozesse brilliert Sacha Baron Cohen (Foto li.) in der Regie von Aaron Sorkin. Der dichte Film dreht sich um das gerichtliche Nachspiel einer Demo gegen den Vietnamkrieg, die 1968 in Gewalt endete. Ein politischer Stoff und ein Fest des Schauspiels, wie es die Oscar-Academy liebt.

3 | Hillbilly Elegy (Netflix)

Die Memoiren von J. D. Vance über sein Aufwachsen in einer „White Trash“-Familie in Kentucky galten bei Erscheinen 2017 als Erklärungsversuch für den Wahlsieg Trumps. Die etwas simpel geratene Verfilmung von Ron Howard stieß auf geteilte Meinungen, ein Oscar für Glenn Close (Bild, li.) als resche Hinterwäldler-Oma gilt aber als wahrscheinlich.

4 | Greyhound (Apple TV)

Konzipiert als Sommer-Blockbuster, landete die Zweiter-Weltkriegs-Action mit Tom Hanks als Navy Commander aufgrund der Pandemie schließlich bei Apple TV. Den Oscar-Chancen tut dies allerdings keinen Abbruch.

5 | Soul (Disney+)

Traditionell versüßt Pixar das Fest mit einem Animationsfilm. Ab 25. 12. ist „Soul“ zu sehen, in dem sich ein New Yorker Jazzer nicht einmal vom eigenen Tod aufhalten lassen will. Eine Oscar-Nominierung für Disney/Pixar gilt als obligat.

6 | Pieces of a Woman (Netflix)

Zweifach beim Filmfest von Venedig prämiert, gilt die Tragödie um ein Paar – Shia LaBeouf, „The Crowns“ Vanessa Kirby (Foto) –, dessen Baby bei der Geburt stirbt, als heißer Academy-Award-Anwärter. Zu sehen ab 7. 1.

7 | Was wir wollten (Netflix)

Als Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar erkor man das Beziehungsdrama mit Elyas M’Barek und Lavinia Wilson. Es startet morgen, soll aber, sobald die Kinos öffnen dürfen, auf die Leinwand kommen.

8 | Mank (Netflix)

Regie-Star David Fincher („Sieben“) erkundet die Schattenseiten Hollywoods der 30er anhand der Entstehungsgeschichte des Meisterwerks „Citizen Kane“. Ein visuell großes Werk, Gary Oldman (Foto) empfiehlt sich als Drehbuchautor Joseph Mankiewicz für einen Oscar. Leider verliert sich Fincher in zu vielen filmhistorischen Details. Das könnte er besser.

9 | One Night In Miami (Amazon)

Treffen sich Malcolm X, Muhammad Ali, Football-Star Jim Brown und Sam Cooke in einem Hotelzimmer – was klingt wie ein Witz, ist die Prämisse des Dramas „One Night In Miami“. Das ab 15. Jänner auf Amazon Prime laufende Regiedebüt von Regina King generierte Begeisterungsstürme beim Filmfestival in Venedig und gilt als einer der großen Oscar-Favoriten.

10 | Da 5 Bloods (Netflix)

Schwarze Vietnamveteranen kehren in das Kriegsgebiet zurück, in dem sie vor allem durch den Tod ihres Anführers (Chadwick Boseman) traumatisiert wurden. Ein erschütterndes Plädoyer gegen Krieg und Rassismus, für das Spike Lee („BlacKkKlansman“) seine Regiekunst weiter auf die Spitze treibt. Gilt als Fix-Anwärter.

11 | The Midnight Sky (Netflix)

Ab 23. 12. ist George Clooney in seiner ersten Hauptrolle seit 2016 als Forscher im Angesicht einer globalen Krise zu sehen. Mit Clooney ist bei den Oscars immer zu rechnen.