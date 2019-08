ORF zeichnet Andreas Gabaliers "Heimspiel" auf

Für die TV-Regie zeichnet Kurt Pongratz verantwortlich, der unter anderem die "Dancing Stars" und 2015 den "Eurovision Song Contest" in Wien in Szene setzte.

Ihm stehen in Schladming 18 Kameras – darunter eine so genannte "Spidercam", eine fliegende Ballonkamera in 70 Metern Höhe sowie ein Kamerakran – zur Verfügung. Zu sehen ist der Live-Mitschnitt im Spätherbst 2019 in ORF 2.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Andreas Gabalier Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.