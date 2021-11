ORF III: Zehn jüdische Frauen im Porträt

In zehn Folgen zu je vier Minuten wird die Rolle jüdischer Frauen in der Entwicklung der österreichischen Kulturgeschichte beleuchtet. Als Präsentatorin führt die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera, an geschichtsträchtige Orte der Bundeshauptstadt, wie etwa zum Haus Steiner im 13. Bezirk, einem Schlüsselbau der Moderne, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Plänen von Adolf Loos für die jüdische Grafikerin und Malerin Lilly Steiner und ihren Mann errichtet wurde. Die Reihe rückt unter anderem auch Fanny von Arnstein, Hilde Spiel, Ella Zirner, Eugenie Schwarzwald, Hedy Lamarr, Lilli Baitz, Mignon Langnas und Käthe Leichter in den Mittelpunkt. Ihre Lebensgeschichten stehen exemplarisch für den Versuch von Jüdinnen und Frauen im Allgemeinen, für sie versperrte Bereiche zu erobern: Von höherer Bildung ausgeschlossen, gelang es den Frauen dennoch, einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen.