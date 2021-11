Naturmaterialien, Gold und ganz viel Tradition: So schön wird Weihnachten

"Sobald ich die Sachen dafür herauslege, die Tannenzweigerl und Zapfen, die Zimtrinde und Zieräpfel, riecht es nach Weihnachten und die Vorfreude fängt an", sagt die Landesinnungsmeisterin der Gärtner und Floristen Elke Lumetsberger. Da geht es ihr wohl wie den meisten Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern: "Gerade in schwierigen Zeiten freuen wir uns alle doch noch viel mehr auf so ein wunderbares Fest mit all den schönen Traditionen." Und dazu gehöre natürlich auch, Häuser, Wohnungen und Gärten zu dekorieren.

Bei den Dekorationen ist heuer Natürlichkeit im Trend – Orangen, Nelken und Kerzenduft machen Vorfreude auf Weihnachten.

Lieferservice im Lockdown

Der große Trend im Advent 2021 lautet der Expertin zufolge Natürlichkeit. "Sowohl bei den Materialien als auch bei den Farben", sagt Lumetsberger, die ein Blumengeschäft in Vorchdorf betreibt.

Bei Farben seien neben Klassikern wie Rot und Grün Erdtöne besonders in. "Aber natürlich auch Gold, denn zu Weihnachten soll es ja auch glitzern."

Wer gern selbst bastelt, findet bei den Gärtnern und Floristen hochwertiges Zubehör. "Und im Lockdown gibt es auch wieder Lieferservice und Adventkränze to go", sagt ihr Stellvertreter Wolfgang Meier.

Noch ein Tipp der Deko-Experten: eine Girlande aus getrockneten Orangenschalen. "Oder auch der Klassiker aus meiner Kindheit: mit Nelken gespickte Orangen. Das duftet dann überall wunderbar nach Weihnachten."