LIVA und Brucknerhaus: Alexander Stefan wird interimistischer Geschäftsführer

Das Brucknerhaus in Linz

Die Prokura für die Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) bekommt Posthof-Chef Gernot Kremser.

Mehr zum Thema: Das Brucknerhaus steht jetzt ohne Geschäftsführer da

Der Linzer Alexander Stefan ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, der aktuell die Geschäftsführung bei der consiliario GmbH innehat. Zudem besitzt er bereits einschlägige Erfahrungen mit Unternehmen aus der Unternehmensgruppe Linz, heißt es in einer Aussendung von Prammer.

Darin hieß es weiter, dass "in den heutigen außerordentlichen Sitzungen des Stadtsenats sowie des LIVA-Aufsichtsratesdie Mitglieder zur aktuellen Lage hinsichtlich der Dienstfreistellung des kaufmännischen Leiters René Esterbauer informiert wurden. Um die Interessen und den Schutz sowohl von Herrn Esterbauer als auch der LIVA zu wahren, werden keine weiteren Detailinformationen - bis die entsprechenden Erhebungen durchgeführt sind - öffentlich gemacht".

Prammer nannte Stefan "einen profunden Manager, um die Handlungs- und Betriebsfähigkeit der LIVA rasch wieder gewährleisten zu können". Es gelte ihm ein großer Dank, "für seine Bereitschaft, in der LIVA alsbald für Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig bedanke ich mich bei den LIVA-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen für die großartige Arbeit in diesen turbulenten Zeiten. Sie sorgten dafür, dass trotz dieser Umstände das Tagesgeschäft reibungslos weiterlief und allen voran zwei große Jubiläen in diesem Jahr gefeiert werden können".

Mehr zum Thema: Wer kann dem Bruckerhaus helfen?

Die ersten Statements zur Bestellung kamen von Martin Hajart (VP) und Eva Schobesberger (Grüne), die beide für das Amt des Linzer Stadtchefs kandidieren.

Zur Erinnerung: Der am 9. Juli wegen Compliance-Vorwürfen entlassene Brucknerhause- und LIVA-Direktor Dietmar Kerschbaum war vom Klaus Luger (SPÖ) für dieses Amt forciert worden. Ein Exklusivbericht der OÖNachrichten im August hatte öffentlich gemacht hatten, dass Luger Kerschbaum die Hearing-Fragen über Chets für den damaligen Bestellungsprozess zugespielte hatte, diese mündete in Lugers Rücktritt als Linzer Stadtchef.

Das Medien-Statement der LIVA GmbH in voller Länge:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Hajart: „Man sieht anhand der aktuellen Entwicklung rund um die jetzt erfolgte Dienstfreistellung des letzten verbliebenen Geschäftsführers Esterbauer, dass sich der SPÖ-Skandal ausweitet und offensichtlich noch längst nicht alle dubiosen Machenschaft ans Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. Besonders kurios ist aber, dass nun der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer den „Besen“ schwingt und sich als großer Saubermacher in der LIVA präsentiert. Zur Erinnerung: Aufgeräumt muss hier ein Scherbenhaufen werden, den Prammers SPÖ-Ziehvater Klaus Luger hinterlassen hat. Prammer muss sich ein Beispiel an Meinhard Lukas nehmen und aktiv an der Aufklärungsarbeit mitwirken – etwa endlich dem Kontrollausschuss alle relevanten Unterlagen vorlegen. Das ist noch immer nicht erfolgt."

Statement von LIVA-Aufsichtsratsvorsitzenden Meinhard Lukas

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schobesberger: „Jetzt ist es wichtig, den Sachverhalt so schnell wie möglich vollständig aufzuklären, damit die notwendigen Schritte gesetzt werden können und ein geordneter Neustart für das Brucknerhaus möglich ist. Auch wenn das im Wahlkampf manchen schwer fällt, wäre es im Sinne der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dem Ansehen des Hauses angebracht, in der Tonalität der öffentlichen Diskussion wieder einen Schritt zurückzuschalten. Die engagierte Aufklärungsarbeit durch den LIVA-Aufsichtsratsvorsitzenden Meinhard Lukas zeigt dabei einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, dass die Funktionen der Eigentümervertretung und des Aufsichtsratsvorsitzes städtischer Gesellschaften klar getrennt werden."

Statement von Vizebürgermeister Dietmar Prammer

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr Infos in Kürze

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper