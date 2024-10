Franz Welser-Möst: „Das Brucknerhaus kann mit den größten Konzerthäusern der Welt konkurrieren, wenn es nur will"

Franz Welser-Möst bei der Diskussion in Linz

„Eine Person, die für die Institution da ist und es nicht umgekehrt sieht, die kein Apparatschik ist, sondern Leidenschaft hat, und der der Standort bewusst ist – in der Stadt Linz, im Bundesland Oberösterreich und inmitten Europas“: So beschrieb Stardirigent Franz Welser-Möst Dienstagabend jene Person, die seiner Vorstellung nach in Zukunft die künstlerische Spitze des Brucknerhauses bekleiden soll.