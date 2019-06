Letzte "Liebesg'schichten"-Staffel von Spira startet Mitte Juli

Für den ORF war es "logisch, mit dem Team gemeinsam auch diese, ihre letzte Staffel in ihrem Sinne, mit ihrer Haltung fertigzustellen", so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.

42 Interviews hat Spira vor ihrem Ableben noch führen können, allesamt sind nun Teil der neuen Episoden, die sich aus zwei Bilanzfolgen, sieben regulären Ausgaben mit neuen Kandidaten sowie einem Tribute mit den besten Szenen der vergangenen Jahre zusammensetzen. Das erwähnte Team setzt sich allen voran aus Cutterin Claudia Linzer sowie den redaktionellen Mitarbeiterinnen Stefanie Speiser und Natalie Wimberger zusammen, die auch gestalterisch tätig waren. Spira selbst ist im Vergleich zu früheren Episoden etwas öfter zu hören, da man ihren Fragen mehr Raum gegeben hat.

"Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, weil es nicht nur professionell keine einfache Aufgabe war, sondern auch emotional eine große Herausforderung", wird Zechner in einer Aussendung zitiert. Ob und wenn ja, in welcher Form die "Liebesg'schichten" fortgeführt werden, entscheide man erst nach dem Sommer. "Wie in allen vorangegangenen Jahren warten wir erst den Verlauf der Staffel ab, bevor wir uns über eine etwaige Fortführung - in welcher Konstellation auch immer - Gedanken machen", erklärte Zechner.

Klassiker aus der "Alltagsgeschichte"-Reihe

Neben den "Liebesg'schichten" können sich Fans der mit 76 Jahren verstorbenen Fernsehchronistin auch auf weitere Programmhighlights freuen. Ab 7. Juli zeigt der ORF nämlich auch heuer wieder Klassiker aus der "Alltagsgeschichte"-Reihe von Elizabeth T. Spira. Insgesamt gibt es heuer ein Wiedersehen mit 14 Dokumentationen, darunter beliebte Folgen wie "Die Donauinsulaner" (7. Juli) oder "Beim Heurigen" (4. August).