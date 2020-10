Lady Dianas Schicksal: Netflix veröffentlicht ersten Trailer zur 4. Staffel von "The Crown"

Emotional, spannend, bedrückend: Die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" dreht sich um das Schicksal von Lady Diana, verkörpert von Schauspielerin Emma Corrin. Wenig Glück, kaum Liebe sind der "Königin der Herzen" gegönnt, die sich Hals über Kopf in den englischen Thronfolger Charles (Josh O'Connor) verliebt. Die vierte Staffel, die am 15. November auf Netflix erscheinen soll, verspricht die bisher Berührendste zu werden.

Mit dabei ist auch "Akte X"-Star Gilian Anderson in der Rolle der Margret Thatcher. Helena Bonham Carter wird erneut als Prinzessin Margaret zu sehen sein, die mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.