"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Tiere, die "Iron Mans" Seele streicheln

Es ist eine entzückende Rolle in einem herzlichen Film, die sich Robert Downey jr. ausgesucht hat. Nachdem der Hollywoodstar als "Iron Man" in "Avengers: Endgame", einem Comicfilm-Ereignis von Weltrang, den "Filmtod" gestorben ist, gibt er nun den berühmten Veterinär, der mit Tieren sprechen kann (mehr in der Box).

In "Dr. Dolittles fantastische Reise" erweist sich der New Yorker als fähiger Komödiant, der beinah kindliche Züge mit einer geschundenen Seele und forscherischem Ethos verbindet – als würde Peter Pan auf einen verrückten bis sozial entrückten Professor treffen.

Seine Geschichte, die sich stärker am literarischen Original orientiert als Eddie Murphys, ist seinem jungen Zielpublikum entsprechend einfach, aber nicht zu simpel gestrickt: Im England des 19. Jahrhunderts verlangen Queen Victoria (Jessie Buckley) und der Jugendliche Tommy Stubbins (Harry Collett) nach einer Kur von Dr. Dolittle: Der einsame Stubbins will in seine Fußstapfen treten, die Königin ist schwer krank und meint, der Mediziner wüsste unkonventionellen, rettenden Rat.

Nur so wie Dolittle Tiere liebt, fremdelt er gegenüber Menschen. Natürlich sind es die Wesen mit Feder-, Fell- und Panzerkleid, die ihm die Richtung zur Lösung aller Probleme weisen. Sie führt auf eine Reise in exotische Gefilde und in die Vergangenheit des Witwers, inklusive Abstecher zum Ex-Schwiegervater – ein denkwürdiger Antonio Banderas. Ein flottes Abenteuer mit viel Situationskomik beginnt. Oft sind die flauschig bis flatterhaften Protagonisten seine Stars: Papagei-Dame Polly und ihr großer Schnabel, der mächtige Gorilla Chee-Chee, der Angststörungen überwinden muss wie Tiger Barry seine Komplexe, die ihn zur Schmusekatze verkleinern. So geht’s Dolittle nicht anders als "Iron Man" mit den Avengers – die Konkurrenz im Ensemble ist groß, für das Publikum umso besser.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": USA 2020, 101 Min., Regie: Stephen Gaghan

OÖN Bewertung:

Dr. Dolittles Entstehung und Kinokarriere

Der Schöpfer der literarischen Figur Dr. Dolittle war der britische Bauingenieur Hugh John Lofting (1886–1947). Erstmals tauchte der mit Tieren sprechende Mediziner in illustrierten Briefen auf, die Lofting als Soldat im Ersten Weltkrieg an seine Kinder schickte. Lofting erfand Geschichten, weil er den Kindern die Gräuel an der Front nicht schildern konnte. Sein erstes von knapp 15 „Dr. Dolittle“-Büchern erschien 1920, das letzte der Reihe posthum 1952.

Oscar-Erfolg: 1967 spielte Rex Harrison den Tierarzt im Hollywood-Filmmusical „Doctor Dolittle“, es wurde für Spezialeffekte und den besten Originalsong mit dem Oscar prämiert.

Publikums-Hit: Mit Eddie Murphy als Dr. Dolittle entwickelten sich die modernen Versionen der Geschichte zu Kassenerfolgen. „Dr. Dolittle“ (1998) spielte knapp 290 Mio. Dollar weltweit ein, „Dr. Dolittle 2“ (2001) holte 180 Mio. Dollar.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at