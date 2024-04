Schonungslos, packend, beängstigend: "Civil War" spielt einen Bürgerkrieg in den USA durch

In dieser neuen Regiearbeit führt der Londoner Alexander Garland ("Ex Machina") mitten hinein in die audiovisuelle Umsetzung eines beängstigenden Gedankenexperiments: Was wäre, wenn in den heutigen USA wieder Bürger gegen Bürger kämpfen würden – nationalistische Faschisten auf der Seite des Präsidenten gegen liberale Kräfte?