Sie kümmern sich um die Gesundheit ihrer Kinder und schicken ihre Männer zum Arzt – doch wenn sie selbst Schmerzen oder andere Symptome haben, stellen sich Frauen hinten an. Bei einer Diskussion über Gendermedizin im Linzer Lentos diskutierten Expertinnen und Experten am Donnerstag auf Einladung der SP-Frauen in Oberösterreich darüber, wie sich dieses Dilemma lösen lässt.