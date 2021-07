Franz Schuh erhält den Merck-Preis

Die Ehrung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am 6. November in Darmstadt zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis verliehen, der an den Grazer Autor Clemens J. Setz geht. "Mit seinem stilistisch und sprachlich virtuosen Werk, das nahezu alle Gattungen, vor allem jedoch die Kunst des Essays umfasst, nimmt Franz Schuh eine solitäre Position im deutschsprachigen literarischen Leben ein", würdigte die Jury den 74-Jährigen mit starkem Bezug zu den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Zu den bekanntesten Essays gehören "Schwere Vorwürfe, schmutzige Wäsche" (2006) oder "Fortuna. Aus dem Magazin des Glücks" (2017). Zuletzt erschien sein Band "Lachen und Sterben" (2021).